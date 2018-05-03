"Europa do shuhet në 2025", parashikimet e frikshme të Baba Vangës deri në vitin 3797
Baba Vanga ka parashikuar disa ngjarje globale me saktësi të madhe, duke përfshirë sulmet e 11 shtatorit dhe ngritjen e ISIS-it shumë para se të ndodhnin.
Gruaja e njohur si "Nostradamusi nga Ballkani", u ka paraprirë shumë fatkeqësive natyrore dhe luftërave globale para se të ndodhnin.
Në mënyrë të pabesueshme, në vitin 1980 ajo parashikoi fundosjen e nëndetëses bërthamore ruse Kursk në vitin 2000.
Baba Vanga ka parashikuar deri në vitin 3797, ku sipas saj, në Tokë nuk do të mbetet asnjë qenie e gjallë.
2023 – Orbita e Tokës do të ndryshojë (askush nuk është në gjendje që ta interpretojë këtë)
2025 – Popullsia e Evropës do të shkojë thuajse zero.
2028 – Njerëzimi do të udhëtojë drejt Venusit në përpjekje për të gjetur burime të reja energjie
2033 – Niveli i ujit në planet do të rritet ndjeshëm si pasojë e shkrirjes së akujve polarë (kjo është duke ndodhur).
2043 – Transformimi i Europës në një kalifat është në fazën përfundimtare. Roma zgjidhet kryeqyteti i këtij kalifati.
2066 – Amerika do të shfrytëzojë për herë të parë një armë të re duke përdorur ndryshimet klimatike, në përpjepje për të rimarrë Romën dhe të rikthyer krishtërimin në Europë.
2076 – Komunizmi do të rikthehet fillimisht në Europë dhe më pas në gjithë botën
2084 – Natyra rilind (askush nuk është i sigurtë se çfarë do të thotë kjo).
2100 – Një diell artificial i ndërtuar nga njeriu, ndriçon për herë të parë anën e errët të planetit. (Ky është një projekt dhe që prej 2008-ës shkencëtarët janë duke punuar për të krijuar një diell artificial duke përdorur teknologjinë e fusionit nuklear)
2130 – Qytetërimet do të zhvillohen nën ujë … me ndihmën e alienëve.
2170 – Thatësirë e madhe globale.
2187 – Dy shpërthime gjigante vullkanesh do të neutralizohen me sukses.
2201 – Ulje e madhe e temperaturave në planet, pasi procesi termo-nuklear i Diellit ngadalësohet
2262 – Planetet do të ndryshojnë ngadalë orbitat. Marsi do të kërcënohet nga një kometë
2354 – Një aksident në diellin artificial do të shkaktojë më shumë thatësirë në Tokë
2480 – Dy diej artificialë do të përplasen duke e lënë tokën në errësirë totale
3005 – Një luftë në Mars do të ndryshojë trajektoren e planetit
3010 – Një kometë do të godasë Hënën. Toka do të rrethohet nga një unazë shkëmbinjsh, gurësh dhe pluhuri
3797 – Në këtë kohë, jeta në Tokë do të pushojë se ekzistuari, megjithatë njerëzimi do të ketë avancuar mjaftueshëm sa për të lëvizur në një tjetër sistem diellor
Parashikimet e Baba Vangës që kanë rezultuar të vërteta:
Lufta e Dytë Botërore
Data në të cilën vdiq Car Boris III
Ndarja e Çekosllovakisë.
Ndarja e Bashkimit Sovjetik
Shkatërrimi i Jugosllavisë
Rindërtimi i Gjermanisë Lindore dhe Perëndimore
Zgjedhja e Boris Jelcinit
Fatkeqësia e Çernobilit
Data e vdekjes së Stalinit
Lufta në Siri
Ndarja e Krimesë
Zgjedhja e Obamas
Sipas tabloidit “The Mirror” vizionet e saj kanë qenë 85% të sakta.
Në parashikimet e saj konstatohej se në vitin 2045 akujt do të shkriheshin tërësisht dhe katastrofa të shumta do të pushtonin Tokën.