LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

"Europa do shuhet në 2025", parashikimet e frikshme të Baba Vangës deri në vitin 3797

Lajmifundit / 3 Maj 2018, 08:25
Bota

Baba Vanga ka parashikuar disa ngjarje globale me saktësi të madhe, duke përfshirë sulmet e 11 shtatorit dhe ngritjen e ISIS-it shumë para se të ndodhnin.

 

Gruaja e njohur si "Nostradamusi nga Ballkani", u ka paraprirë shumë fatkeqësive natyrore dhe luftërave globale para se të ndodhnin.

 

Në mënyrë të pabesueshme, në vitin 1980 ajo parashikoi fundosjen e nëndetëses bërthamore ruse Kursk në vitin 2000.

 

Baba Vanga ka parashikuar deri në vitin 3797, ku sipas saj, në Tokë nuk do të mbetet asnjë qenie e gjallë.

 

2023 – Orbita e Tokës do të ndryshojë (askush nuk është në gjendje që ta interpretojë këtë)

2025 – Popullsia e Evropës do të shkojë thuajse zero.

2028 – Njerëzimi do të udhëtojë drejt Venusit në përpjekje për të gjetur burime të reja energjie

2033 – Niveli i ujit në planet do të rritet ndjeshëm si pasojë e shkrirjes së akujve polarë (kjo është duke ndodhur).

2043 – Transformimi i Europës në një kalifat është në fazën përfundimtare. Roma zgjidhet kryeqyteti i këtij kalifati.

2066 – Amerika do të shfrytëzojë për herë të parë një armë të re duke përdorur ndryshimet klimatike, në përpjepje për të rimarrë Romën dhe të rikthyer krishtërimin në Europë.

2076 – Komunizmi do të rikthehet fillimisht në Europë dhe më pas në gjithë botën

2084 – Natyra rilind (askush nuk është i sigurtë se çfarë do të thotë kjo).

2100 – Një diell artificial i ndërtuar nga njeriu, ndriçon për herë të parë anën e errët të planetit. (Ky është një projekt dhe që prej 2008-ës shkencëtarët janë duke punuar për të krijuar një diell artificial duke përdorur teknologjinë e fusionit nuklear)

2130 – Qytetërimet do të zhvillohen nën ujë … me ndihmën e alienëve.

2170 – Thatësirë e madhe globale.

2187 – Dy shpërthime gjigante vullkanesh do të neutralizohen me sukses.

2201 – Ulje e madhe e temperaturave në planet, pasi procesi termo-nuklear i Diellit ngadalësohet

2262 – Planetet do të ndryshojnë ngadalë orbitat. Marsi do të kërcënohet nga një kometë

2354 – Një aksident në diellin artificial do të shkaktojë më shumë thatësirë në Tokë

2480 – Dy diej artificialë do të përplasen duke e lënë tokën në errësirë totale

3005 – Një luftë në Mars do të ndryshojë trajektoren e planetit

3010 – Një kometë do të godasë Hënën. Toka do të rrethohet nga një unazë shkëmbinjsh, gurësh dhe pluhuri

3797 – Në këtë kohë, jeta në Tokë do të pushojë se ekzistuari, megjithatë njerëzimi do të ketë avancuar mjaftueshëm sa për të lëvizur në një tjetër sistem diellor

 

Parashikimet e Baba Vangës që kanë rezultuar të vërteta:

 

Lufta e Dytë Botërore

Data në të cilën vdiq Car Boris III

Ndarja e Çekosllovakisë.

Ndarja e Bashkimit Sovjetik

Shkatërrimi i Jugosllavisë

Rindërtimi i Gjermanisë Lindore dhe Perëndimore

Zgjedhja e Boris Jelcinit

Fatkeqësia e Çernobilit

Data e vdekjes së Stalinit

Lufta në Siri

Ndarja e Krimesë

Zgjedhja e Obamas

 

 

 

 

Sipas tabloidit “The Mirror” vizionet e saj kanë qenë 85% të sakta.

 

Në parashikimet e saj konstatohej se në vitin 2045 akujt do të shkriheshin tërësisht dhe katastrofa të shumta do të pushtonin Tokën.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion