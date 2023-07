Ndryshimet statutore të PD-së, gjyqtari i çështjes paraqet dorëheqjen

Gjykatësi Agron Zhukri është përzgjedhur për të shqyrtuar kërkesën e depozituar në gjykatë nga Komisioni i Rithemelimit të PD-së për regjistrimin e ndryshimeve statutore. Mësohet se gjytari i përzgjedhur nga shorti fillimisht ka paraqitur dorëheqjen , kërkesë kjo e cilla nuk është pranuar.

Ju informoj lidhur me kerkesën e depozituar në gjykatë nga ana e Partisë Demokratike me objekt "Depozitim ndryshimesh statutore dhe vendimmarrje te Kuvendit Kombetar” ju bej me dije se pas hedhjes së shortit, gjyqtar i ceshtjes eshte caktuar gjyqtar Agron Zhukri. Ky i fundit, pasi ka administruar dosjen gjyqësore ka paraqitur para Zv/Kryetarit të Gjykatës kerkesen per heqje dore nga gjykimi.

Bazuar në nenet 72 dhe 73 te K.Pr. Civile, është vendosur "Mospranim i kerkeses", nga ana e ZV/Kryetarit te Gjykates. Ne keto kushte ceshtja eshte në gjykim tek gjyqtar Agron Zhukri, ne pritje per tju nenshtruar proçedurave te shqyrtimit gjyqesor.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Bëhet fjalë për kërkesën e foltores për regjistrimin e ndryshimeve në statutin e PD-së sipas votimit të bërë në Kuvendin e 11 dhjetorit në stadium ku u vendos shkarkimi i Lulzim Bashës.