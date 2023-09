Ndryshimet në qeveri në Kuvend, Bardhi kërkesë Nikollës: Seanca të zhvillohet me debate

Gazment Bardhi i është drejtuar me një shkresë kryetares së Kuvendit, Lindita Nikolla ku i kërkon që sot në Parlament miratimi i dekreteve për emrat e rinj të qeverisë të shoqërohet me debate dhe diskutime.

Bardhi kërkon që deputetët të diskutojnë dhe të kenë në dispozicion nga 10 minuta për të diskutuar mbi shkarkimet dhe emërimet e reja në qeveri. Po ashtu ai kërkon mbledhjen e Konferencës së Kryetarëve.

“Në mbështetje të neneve 48 dhe 110 te Rregullores së Kuvendit, ku përcaktohet se “çdo deputet ka të drejtë të flasë jo më shumë se 10 minuta, me përjashtim kur në Rregullore poroshikohet ndryshe”, kërkojmë që shqyrtimi i Dekreteve per shkarkimin dhe emërimin e Ministrave të zhvillohet me diskutimin e secilit deputet qe deshiron të diskutoje.

Në asnjë nen të Rregullores së Kuvendit nuk parashikohet pamundesia për të diskutuar për këtë çështje. Neni 110 i Rregullores së Kuvendit parashikon rregullat e posaçme të miratimit të përbërjes së Këshillit te Ministrave, qe eshte i aplikueshëm edhe në rastin e ndryshimeve në këtë përbërje.

Gjithashtu, nese nga ana juaj vlerësohet që diskutimi duhet të jetë me kohe të përcaktuar sipas nenit 48, pika 3 e Rregullores së Kuvendit, lutemi të therrisni mbledhjen e Konferencës së Kryetarëve për të diskutuar mbi këtë cështje”, thuhet ne shkresen e Gazment Bardhit.