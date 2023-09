Ndryshime në qeveri? Çfarë pritet të ndodhë gjatë mbledhjes së Asamblesë së PS-së, në vëmendje vendimet e Ramës

Kreu i mazhorancës Edi Rama do të mbledhë sot për herë të dytë në pak javë Asamblenë Kombëtare të PS-së.

Asambleja pritet me interes edhe për shkak se zëra për ndryshime në kabinetin qeveritar, nuk janë mohuar asnjëherë nga krerët e selisë rozë. Mbledhja do të mbahet në orën 16:30 dhe pritet me mjaft interes fjalimi i Kryeministrit Edi Rama, i cili, përveç objektivave për sezonin e ri politik, pritet të shpallë edhe emrat e sekretariatit të ri të partisë.





Në konferencën e fundit me gazetarët, kryeministri Rama nuk e përjashtoi mundësinë për ndryshime në qeverinë, kur tha se për këtë do duhej te pritej mbledhja e Asamblesë. Në mbledhjen e fundit të Asamblesë në muajin korrik, Rama shkarkoi nga detyra të gjithë sekretariatet, përfshi këtu edhe Sekretarin e Përgjithshëm, Damian Gjiknuri dhe komandoi në këtë detyrë, Blendi Klosin.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Asambleja do të miratojë gjithashtu punimet për kongresin e jashtëzakonshëm të Partisë Socialiste në fund të muajit shtator.

“Reflektime dhe qarkullim mendimesh e idesh në prag të një sezoni të ri reformimesh dhe vetëreformimi”, tha Rama, Tepelenë, 28 korrik.

Mjaftoi një postim i tillë, i bërë më 28 korrik të këtij viti, që kreu i qeverisë të krijoj ethe te kabineti i tij, për ndryshime të mundshme në qeveri në këtë fillim shtatori. 4 shtatori do të mbledhë sërish brenda një periudhe shumë të shkurtër asamblenë e Partisë Socialiste, ditë në të cilën priten ndryshime e njoftuara në strukturën e kabinetit qeveritar.