Ndodh për herë të parë, PD nuk mund të votojë në Kongresin e PPE

Lajmifundit / 30 Maj 2022, 19:17
Politikë

Konflikti i brendshëm iheq PD të drejtën për të votuar në Kongresin e Partisë Popullore Europiane që do të mbahet në Roterdam. Për herë të parë që kur është anëtarësuar në këtë organizatë politike europiane,  PD nuk do të votojë dot për të zgjedhur drejtuesit e kësaj force politike, përfshirë edhe kryetarin e saj të ri.

Ashtu edhe sicc është bërë publike nga dokumentat zyrtare të Kongresit, nga të gjitha delegacionet me të drejtë vote, vetëm PD nuk ka asnjë delegat.

PPE duke dashur që të mos përfshihet në konfliktin e brendshëm të partisë, nuk ka dërguar ftesë për asnjërën palë.

Në Roterdam ndodhen tre deputetët, Jorida Tabaku si përfaqësuese e Asamblesë së Europës, Albana Vokshi nga Forumi i Gruas së PPE dhe Belind Këlliçi  nga forumi Rinor i kësaj organizate, të cilët nuk do të kenë të drejtë vote.

Gjatë Kongresit, të dyja palët do të kenë takime me përfaqësues të PPE për të diskutuar mbi gjendej në PD. Konflikti që ka ndodhur në Tiranë, ka dhënë efektet e paraedhe jashtë, në organizatat partnere.

