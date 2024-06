Ndeshja me Italinë, Basha uron Kombëtaren: Jemi krenarë për çdo hap të deritanishëm, më e mira është përpara

Pak orë përpara ndeshjes së Europianit, Shqipëri-Itali, Lulzim Basha ka uruar kombëtaren përmes një postimi në Facebook.

I rrethuar nga të rinjtë korçarë, me të cilët kaloi sot një ditë ndryshe dhe diskutoi me ta për programin e PD të prezantuar në 1 qershor ku në qendër të tij ka rininë, Basha ka shpërndarë një video me mesazhin për ekipin tonë kombëtar.

Në postimin e tij, Basha shkruan se sytë zemrat dhe shpresat e shqiptarëve janë sot te ekipi ynë kombëtar, dhe se e mira për kuqezinjtë është përpara.

Postimi i plotë:



Sytë, zemrat dhe shpresat e gjithë shqiptarëve janë sot te ekipi ynë kombëtar. Jemi krenarë për çdo hap të deritanishëm, më e mira është përpara. Ju priftë e mbara, shqipe