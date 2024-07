Ndërhyrja në sistemin TIMS, drejtoresha e SHISH dëshmon mbi një orë në Komisionin Hetimor

Ka përfunduar pas më shumë se një orë dëshmia e drejtoreshës së Shërbimit Informativ Shtetëror në Komisionin hetimor për të dhënat e TIMS.

Mbledhja u zhvillua me dyer të mbyllura, pasi Hyseni u shpreh se kjo gjë ishte e nevojshme për shkak të natyrës së të dhënave që do të trajtoheshin gjatë seancës së marrjes në pyetje.



“Si drejtoreshë e SHISH, njoh dhe vlerësoj detyrimin Kushtetues për raportin në Kuvendin e Shqipërisë, dhe rolin jetik të komisioneve në sigurimin e transparencës dhe të llogaridhënies. SHISH në asnjë rast nuk i është shmangur raportimit përpara Komisionit të Kuvendit.

I nderuar z.kryetar lidhur me objektin e raportimit të sotëm kërkoj seanca të zhvillohet me dyer të mbyllura dhe praninë e deputetëve me certifikimin e duhur. SHISH siguron informacione të domosdoshme për problematikat që lidhen me sigurinë kombëtare dhe raportimet në tillë të mbrohen burimet e klasifikuara”, tha ajo.