“Ndërhyri në proces” Yuri Kim reagon ndaj Berishës: Do ta bëjmë sërish

Lajmifundit / 22 Prill 2022, 14:17
Politikë

“Ndërhyri në proces” Yuri Kim reagon ndaj Berishës:

Ambasadorja amerikane në Tiranë Yuri Kim reagoi për deklaratat e Sali Berishës në lidhje me “ndërhyrjen në gjyqin për drejtimin e PD”.

Postimi i Yuri Kim

Nëse “ndërhyrja në procesin gjyqësor” nënkupton inkurajimin e gjyqtarëve dhe prokurorëve që të bëjnë punën e tyre pavarësisht kërcënimeve apo nxitjeve, duke e bërë të qartë se SHBA do të vazhdojë të mbështesë zbatimin e reformës në drejtësi në Shqipëri.

Ajo nenvizoi se askush nuk është mbi ligjin dhe duke kërkuar që të gjithë ne duhet të bëjmë pjesën tonë për të luftuar kundër korrupsionit dhe mosndëshkimit, atëherë PO, SHBA ka bërë dhe do të vazhdojë ta bëjë pikërisht këtë”, shkruan ambasadorja amerikane në një postim në Tvvitter.

Ajo thekson se se lufta kundër korrupsionit dhe përpjekjet për të minuar demokracinë përbëjnë një interes thelbësor të sigurisë kombëtare të SHBA-së .

