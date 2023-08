Ndahet përfundmisht PD? Berisha: Do kemi grupin tonë parlamentar në fillim të sezonit

Sali Berisha ka mbajtur ditën e sotme konferencën e përjavshme me gazetarët.



Gjatë fjalës së tij, ish-kryeministri ka paralajmëruar ndarjen e deputetëve të “Rithemelimit” nga grupi zyrtar i PD në parlament.

PD do të ketë grupi e saj parlamentar, cilat do të jenë modalitetet, do jenë dhe deputetët që do të përcaktojnë, por do ketë grupin e vet parlamentar”, tha Berisha.

Berisha konfirmoi po ashtu pjesëmarrjen në zgjedhjet për bashkinë Kukës, të cialt do të mbahen më 24 shtator.

“Padiskutim që do kemi kandidatin, akoma nuk e kemi përcaktuar, do të diskutohet, pastaj do të përcaktohet”- tha Berisha.