“Naftë cilësore si e Arabisë Saudite”, Rama për zbulimin në Shpirag: Përfitimi do të impaktojë pensionet dhe pagat

Nafta e gjetur nga kompania Shell në Shpirag është e një cilësie premium, e ngjashme me atë të Arabisë Saudite. Kryeministri Edi Rama, në një konferencë shtypi nga godina e qeverisë së bashku me zv/Kryeministren Belinda Balluku, tha se gjetja e naftës në këtë zonën nënkupton një potencial të madh ekonomik për Shqipërinë.

Rama theksoi se, në rast të rezultateve pozitive finale të testit final që pritet të nisë në Tetor, investimi që kompania Shell do të bëjë në Shqipëri do jetë 7 miliardë Euro në total.



Por me gjetjen e kësaj sasie të madhe nafte dhe gazi në Shpirag, lind nevoja e krijimit të Fondit Sovran që do të administrojë të gjitha të ardhurat e përfituara nga pasuria nëntokësore.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Ky fond, sipas Ramës, do të përdoret për të rritur pensionet në Shqipëri, për investime në arsim, shëndetësi e fusha të tjera që do t’i shërbejnë vendit tonë.

FJALA E KRYEMINISTRIT EDI RAMA:

Siç e komunikuam pak dje, jemi në një fazë shumë të avancuar të një përpjekje që zgjat prej thuajse 10 vjetësh dhe në prag të testimit përfundimtar i cili është i domosdoshëm për të vlerësuar qëndrueshmërinë e presionit të fluksit të gazit dhe naftës që mund të nxirret nga nëntoka.

Rezerva është aty në 6002 km në thellësi të tokës, është prekur rezerva, pas një eksplorimi shumë të vështirë për shkak të formacionit gjeologjik të zonës dhe një investimi masiv të bërë për shkak të thyerjes së përsëritur të sondave, lajmi interesant është që ende nuk është cekur uji i cili është nën rezervën çka prezumon se madhësia e rezervës mund të jetë edhe më e madhe. Nuk jemi në kushtet kur mund të flasim për shifra konkrete, sepse do ishte e gabuar. Infomacionet janë jo vetëm konfidenciale por konfidenciualiteti lidhet me atë që thashë që pa marrë rezultatin e testit final që përcakton nëse nxjerrja e kësaj pasurie është e aryseshme nga pikëpamje financiare sepse nëse financiarisht ky proces do ishte më i kushtueshëm se sa përfitimi atëherë rezerva është aty, mbetet aty për një kohë tjetër kur teknologjia mund ta avancojë në përmasa që sot nuk janë, edhe pse aty kompania SHELL ka përdorur teknologjinë më të fundit dhe për nga aspekti i funksionimit teknik ajo që po bëhet në Shpirag është fjala e fundit në industrinë gaz dhe naftë nxjerrëse botërore.

Paralelisht me përgatitjen për testin që do fillojë në Tetor, po përgatitet dhe plani masiv i investimit sepse gjithë ajo rezervë për t’u nxjerrë sipër duhet të hyjë në infrastrukturën përkatëse për ta transportuar sasinë e gazit dhe naftës dhe për ta nxerrë në tregun vendas dhe botëror. Lajmi tjetër është që nafta e zbuluar është e cilësisë më të lartë. Është hera e parë që kjo ndodh në vendin tonë sepse burimet e naftës që janë zbuluar në të shkuarën janë burime të një nafte të rëndë që si e tillë përdoret për bitum, solar por nuk është naftë që mund të hyjë në konsumin e automjeteve dhe vlera e saj është shumë më modeste. Ndërkohë që sipas analizave të bëra në laboratorin e Holandës, nafta e zbuluar në Shpirag është një naftë e të njëjtës cilësi me naftën premiun të Arabisë Saudite.

Investimi i parashikuar dhe projekti që do realizohet nga kompania nis me 3 miliardë Euro dhe projeksioni është që deri në përfundim të gjithë infrastrukturës së nevojshme pasi do të fillojë puna për një sërë shpimesh për të krijuar gjithë kompleksin e nevojshëm, është 7 miliardë Euro investim në vendin tonë. Parashikon ndërtimin e gjithë infrastrukturës dhe logjikës për depozitimin e rezervës, ndarjen në gaz, në naftë dhe në sulfur. Kjo e treta ka një rëndësi të veçantë sepse krijon bazë qoftë për prodhimin e imputeve bujqësore, qoftë për prodhimet kozmetike. Bazë që Shqipëria mund ta shfrytëzojë për të ndërtuar një komponent të ri industrual që sot na mungon.

Ndërkohë ne kemi filluar prej rreth 1 viti punën për konceptimin dhe ngritjen e fondit sovran. Vendet që gëzojnë pasuri të tilla natyrore kanë fondet e tyre sovrane që janë fonde që administrojnë këto pasuri dhe qëllimi kryesor i yni është balancimi midis shfrytëzimit aktual të të adhurave dhe vënies në dispozicion të të ardhurave për të ardhmen, që do të thotë për gjeneratat e tjera. Jemi në një proces pune konkrete të konsultuar me fondit sovran të Norvegjisë, dhe fondi ynë sovran do ketë një profil i cili do të integrojë domosdoshmërinë për mbështetjen e pensionistëve dhe balancimin e gjithë barrës së tmerrshme te trashëguar nga e shkuara me parimin etik që kjo pasuri është qoftë e atyre që jetuan dhe punuan në këtë vend dhe nuk patën pjesën e tyre, por qoftë dhe e atyre që lindin sot dhe kanë të drejtën të kenë pjesën e tyre. Fondi sovran është po ashtu fond investimesh që një pjesë të të ardhurave e vendos për të shumëfishuar ato në tregun ndërkombëtar.