Muzhaqi: Suksese dhe mbarësi për të gjithë fëmijët dhe të rinjtë shqiptarë

Në ditën e parë të shkollës, Ministri i Shtetit për Rininë dhe Fëmijët, Bora Muzhaqi u uroi të gjithë fëmijëve dhe të rinjve anë e mbanë, një vit të suksesshëm dhe të mbarë shkollor.

“Suksese dhe mbarësi për të gjithë fëmijët dhe të rinjtë shqiptarë!”, tha Muzhaqi duke shtuar se Programi i Kodimit në shkolla do të vijojë të jetë pjesë e përditshmërisë së fëmijëve të klasave të para.

Ndër të tjera, ministrja Muzhaqi shprehet se tashmë edhe shkollat jopublike do mund të përfshihen në Programin e Kodimit në Shkolla, duke filluar me klasën e parë, realizuar kjo falë mbështetjes së Qeverisë Shqiptare dhe AADF, e cila do t’u sigurojë të gjitha shkollave jopublike që dëshirojnë të bëhen pjesë e këtij programi, akses në platformë, trajnim për mësuesit dhe kurrikulën për t’u bashkuar në këtë program.