“Mund të jesh Kryeministër, por mbetesh një bajgë”, Paloka “uron” Ramën për Vit të Ri

Deputeti demokrat Edi Paloka ka uruar kryeministrin Edi Rama për Vitin e Ri.

“Të uroj për këtë vit atë që urojnë shumica e shqiptarëve për ty dhe kam një parandjenjë që këtë vit do t’ua plotësosh këtë dëshirë!”, shkruan ndër të tjera Paloka.

Reagimi i plotë

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Edvin, mund të bëhesh Kryeministër dhe milioner, por mbetesh gjithnjë vetëm një bajgë!

Dikur një bashkëpunëtori yt në media me tregonte se sa e ëndërroje që të kishe autoritetin dhe personalitetin e Berishës te njerëzit dhe se si të tërbonte mendimi që Berisha kishte njerëz, që mund të hidheshin në zjarr për të edhe pa ju dhënë asgjë…

Je përpjekur gjithë këto kohë t’ia ulësh autoritetin Berishës e të rritesh tëndin, po nuk ke për të kuptuar kurrë se ca gjëra, as nuk fitohen me dhunë, as nuk blihen me para.

Kur je legen, je legen! Në këtë pikë, ti dhe L.B keni të njëjtin kompleks dhe fatkeqësi.

Ty, njerëzit që mban sot rrotull, të urrejnë më shumë se kundërshtarët e do ta shohësh në momentin që do të thyesh qafën se kush do të të verë shqelmin në fyt i pari.

Të uroj për këtë vit atë që urojnë shumica e shqiptarëve për ty dhe kam një parandjenjë që këtë vit do t’ua plotësosh këtë dëshirë!