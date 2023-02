“Mos fol se…”, Berisha ‘zbërthen’ mesazhin e Ramës për çështjen ‘McGonigal’

Kryetari i PD-së, Sali Berisha ka sulmuar ashpër kryeministrit Edi Rama sa i takon çështjes McGonigal.

Ai tha se Rama nuk ka nder e komb.

“Kohë kritike në shumë aspekte. Regjimi i kalbur i Ramës është sot kryeministri dhe regjimi më i diskretituar pas Koresë së Veriut, Carit dhe Lukashenkos. Akti i Ramës është një thikë e tmerrshme pas shpine që ky njeri i cili s’ka nder, s’ka komb, s’ka atdhe, flamur e dinjitet, ka bërë ndaj kombit amerikan, SHBA dhe qeverisë së saj dhe më gjerë. '

Edi Rama, ka përbaltur pas Enver Hoxhës, më shumë se kushdo tjetër, emrin e Shqipërisë para kombit amerikan dhe qeverisë së SHBA-ve e kongresit. Rama është sjellë me aktin e tij, siç sillen armiqtë ndaj njëri-tjetrit.”, tha ai.

Ai akuzoi Ramën se ka tentuar të shkatërrojë me këtë akt korruptiv, opozitën shqiptare.

“Rama është sjellë sikur të jetë i biri i Enverit, i Kim Yong Un-it. Në këtë kontekst mund të themi se ka kryer një akt me pasoja që skalitet gjatë në memorie. Kësaj i thonë; të të vijë nga ai që kurrë nuk e pret.

Edi Rama këtë akt të pashembullt, e ka bërë vetëm e vetëm të shkatërrojë opozitën shqiptare. Këtë korruptim, ai e ka bërë vetëm për të rrënuar në një akt armiqësor ndaj demokracisë, për të rrënuar opozitën shqiptare. Korruptoi Mcgonigal, shfrytëzoi dobësitë e një njeriu të degraduar, që shkelmoi betimin që na bërë për t’i shërbyer vendit të tij.”, pohoi Berisha.

Berisha ‘zbërtheu’ ndër të tjera dhe deklaratën e Ramës për këtë çështje, që sipas tij ishte kod i heshtjes.

“Një kriminel si ky është vështirë që ta imagjinosh në politikë. Rama kishte në qoftë se për arsye të sigurisë kombëtare ai do të duhet të bënte një transparencë për paratë e përdorura nga Basha, kishte rrugë ligjore kushtetuese, që ishte prokuroria shqiptare dhe DASH, apo FBI.

Shqipëria ka marrëveshje ekstradimi me SHBA-të. Hetimi mund të behej i plotë. Ai nuk ishte këtu, kishte një qëllim tjetër, të merrte peng siç e mori ish-kryetarin e PD për rrjedhojë PD-në. Tre persona kanë heshtur deri më sot me kodin e heshtjes, ky është Edi Rama.

Siç e dini beri vetëm sqarimin se pasi një herë u përpoq ta injoronte, filloj të flasë për kazanë e Big Brother, sqarimi i vetëm është se e ka pasur në anglisht dhe jo në shqip; e kam mik dhe do e kem McGonigal pavarësisht se ça bën drejtësia atje.

Në kod ishte; mos fol se nuk do të flas. Pastaj ishte një lehtësi, Nuk foli Lulzim Basha, dhe kur foli, foli me kod. Se përmendi dot as emrin e Ramës, pengmarrësit dhe as të Mcgonigal.

Shikoni se çfarë luhet në kurriz të qytetarëve shqiptarë. Nuk foli guvernatorja Kim e cila në raport me opozitën është një Mcgonigal me fustan.”, theksoi ish-kryeministri.