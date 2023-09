Mori pjesë në mbledhjen e thirrur nga Bardhi, Gjekmarkaj: Na duhet lidership i ri

Deputeti i Partisë Demokratike Agron Gjekmarkaj ka folur pas mbledhjes së opozitës ku ishin të pranishëm 43 deputet mes të cilëve dhe ai.

Gjekmarkaj tha se nuk ka shkuar atje të rreshtohet me foltoren as të tërheqë atë që mendon për berishën por se vendi ka nevojë që opozita të jetë e bashkuar.

Sipas tij opozitës i duhet lidership i ri jo Berisha dhe Basha.

“Si deputet i zgjedhur në 25 Prill në listat e Opozites unë i përkas asaj. Sot ishte ftuar e gjithë opozita pa përjashtim, deputetet e listës PD-AN për të folur mbi aksionin opozitar. Unë nuk kam ndryshuar qëndrimin tim për asgjë. I rri të njëjtës koherencë. Nuk kam shkuar të rreshtohem tek Foltorja apo të tërheq çfarë mendoj për Salin Berishën por kam shkuar tek një takim i opozitës.

Fakt është që Opozita është e ndarë dhe vendi ka nevojë që ajo të jetë e bashkuar e fortë përballë një qeverie të gjithepushtetshme. Bashkimi nuk është suksesi është minimumi që ajo të ringrihet. Qëndrimi im personal mbetet i palëkundur një opozitë e bashkuar, moderne që di të lexojë shoqerinë dhe ti përgjigjet nevojave të saj por edhe të Shqiperisë për ndryshim. Në betejën me Edi Ramën ajo ka nevojë për lidership të ri që nuk janë as Berisha as Basha por që nuk përjashton askënd në frontin opozitar. Kjo opozitë ka lindur properëndimore dhe duhet të mbetet gjithmonë e tillë pas asnjë grimce konflikti me të”, tha Gjekmarkaj.