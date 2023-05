Mitsotakis mesazh Ramës: Nuk e toleroj arrestimin e Belerit, raportet mes dy vendeve nuk do të jenë më njësoj

Kryeministri grek, Kyriakos Mitsotakis ka kërcënuar sërish Shqipërinë, pas arrestimit të Fredi Belerit në Himarë dhe lënies së tij në burg nga gjykata e Vlorës dy ditë më parë, dosje e cila tashmë i kalon Strukturës së Posaçme Kundër Krimit të Organizuar dhe Korrupsionit.

Gjatë një intervistë ditën e djeshme, ai ka kërcënuar se arrestimi i tij do të ndikojë si në raportet mes dy vendeve, ashtu dhe në integrimin e Shqipërisë. Madje dhe ka kërcënuar se nuk i toleron të tilla akte.

“Unë shkova si kryeministër para disa kohësh në Himarë dhe theksova se Greqia do të ndihmojë minoritetin etnik. Shqipëria duhet ta dijë se kjo do të ndikojë në marrëdhëniet tona dypalëshe, por edhe në rrugën e Shqipërisë drejt Europës, nuk do të toleroj qëndrime të tilla në kurriz të minoritetit tonë etnik”, theksoi ai.

Po ashtu edhe më herët, kryeministri i Greqisë, Kyriakos Mitsotakis i dërgoi një mesazh qeverisë shqiptare dhe Edi Ramës, pas arrestimit të kandidatit të Bashkisë së Himarës, Fredi Beleri dhe vendimin e Gjykatës së Vlorës për ta lënë në burg.

Gjatë një interviste Mitsotakis u shpreh se ky vendim do të ketë pasoja të rënda në marrëdhëniet dypalëshe midis Greqisë dhe Shqipërisë dhe në kursin e vendit tonë për anëtarësimin e tij në BE.

“Është e papranueshme dhe e paimagjinueshme ajo që ndodhi me Fredi Belerin. Unë shkova në Himarë, isha kryeministri i parë që vizitova rajonin dhe u zotova që Greqia do të mbetet gjithmonë një mbështetëse e pakicës kombëtare greke.

Këtë ia kam bërë të qartë kryeministrit shqiptar. Shqipëria duhet ta dijë mirë se nëse një politikë e tillë do të vazhdojë, do të ndikojë si në marrëdhëniet tona dypalëshe, ashtu edhe në rrugën e saj drejt BE-së.

Unë nuk do të pranoj një sjellje të tillë ndaj pakicës, sidomos 48 orë para zgjedhjeve. Do të ketë një ndikim të rëndësishëm për marrëdhëniet greko-shqiptare dhe në rrugën e saj drejt BE-së, të cilën kishim thënë se do ta mbështesim”, nënvizoi kryeministri grek, Kyriakos Mitsotakis.