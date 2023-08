Ministrja e Ramës kërcënoi qytetarin, Gjekmarkaj thumbon Kumbaron

Nënkryetari i Parlamentit, Agron Gjekmarkaj ka reaguar për postimin e ministres së Turizmit, Mirela Kumbaro e cila ka quajtur si ‘plehrë’ qytetaret të cilët nuk hedhin mbetjet ne kosh.

Sipas Gjekmarkajt, ministrat e qeverisë Rama kanë nevojë për ‘hunza’, që sipas tij përdoren “për qentë e rrezikshëm që kafshojnë njerëzit”.

Sipas deputetit demokrat, “më la pa fjalë reagimi i ministres Kumbaro që i drejtohej një qytetari me fjalën ‘pleher’”! Përvetësimi i së drejtës është një standard i frikshëm. Ministrja “sherbetorja” me një arrogancë që meriton “hunza” u vërtitet njerëzve. Tjetrit i mbjellin hashash aty ku përgatiten forcat komando të NATO-s. Ose janë çmendur ministrat ose jemi çmendur ne, por diçka në këtë vend është thyer në mes dhe e skandalet janë normale dhe normaliteti është skandali vetë”.

Reagimi i plotë i Agron Gjekmarkajt

Ministra që kanë nevojë për “hunza” !

Per ata që nuk e dinë “hunzat” perdoren për qëntë e rrezikshëm që kafshojnë njerëzit. Ato janë prej lëkure të fortë dhe telash që pengojnë dhëmbet të ngulen në mish. Kjo ka funksionuar në shekuj. Me njerëzit kjo është disi më e vështire. Ata presupozohet që i dominon arsyeja dhe humanizmi si dhe kodi etik. Me la pa fjalë reagimi i ministres Kumbaro që i drejtohej një qytetari me fjalën “pleher”. Nga pozitat klerikale të pushtetit ajo beson se ka të drejtë të gjykojë dhe të fyeje këdo. Në emër të “popullit”, “shumicës”, “shoqërisë” ajo jep pretencën për individin që ka gabuar.

