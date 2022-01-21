LEXO PA REKLAMA!

Ministri Çuçi kujton viktimat e “21 Janarit”: Drejtësia e re ka dhënë shenja domethënëse veprimi

Lajmifundit / 21 Janar 2022, 14:33
Politikë

Ministri Çuçi kujton viktimat e “21 Janarit”:

Ministri i Brendshëm, Bledi Çuçi, ka kujtuar sot viktimat e pafajshme të tragjedisë së “21 Janarit”.

Në një postim në “facebook”, ministri Çuçi thekson se “21 Janari” i 2011-ës ishte një ngjarje e rëndë, e paimagjinueshme në botën demokratike, dhe një damkë e zezë në historinë e Shqipërisë.


“21 Janari dje dhe sot, një ngjarje e rëndë, e paimagjinueshme në botën demokratike, një damkë e zezë në historinë e Shqipërisë, që kurrsesi nuk do të arkivohet pa dhënë verdiktin e saj final drejtësia e re që tashmë i ka dhënë shenjat domethënëse të veprimit të saj. Të paharruar katër protestuesit paqësorë të asaj dite”, shkruan ministri Çuçi.

