LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Ministri grek ndan detaje nga takimi me Ramën: Në fokus integrimi i Shqipërisë

Lajmifundit / 23 Maj 2022, 14:20
Politikë

Ministri grek ndan detaje nga takimi me Ramën: Në fokus integrimi i

Ministri i Jashtëm grek, Nikos Dendias ditën e sotme zhvilloi një vizitë zyrtare në Shqipëri.

Ai u takua me ministren Olta Xhaçka me të cilën mbajtën dhe një konferencë për shtyp.

Në përfundim të vizitës, ministri Dendias takoi edhe kryeministrin Rama në zyrën e tij.

Përmes një postimi në Twitter, Dendias ndau detaje nga ajo që u diskutua. Në fokus të diskutimeve ka qenë pikërisht integrimi i Shqipërisë në BE. Ministri grek gjatë konferencës me ministren Xhaçka u shpreh se Greqi e mbështet rrugën e integrimit të  Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut në BE.

Duke përfunduar vizitën time në Tiranë , u takova me Kryeministrin e Shqipërisë Edi Rama. Diskutimet u fokusuan në marrëdhëniet dypalëshe, perspektivën e BE dhe zhvillimet rajonale”, shkruan Dendias.

Çështje të tjera që ishin në fokus të vizitës së ministrit kanë të bëjnë me projektet e përbashkëta  në fushën energjetike apo projekte infrastrukturore mes dy vendeve.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion