Ministri grek ndan detaje nga takimi me Ramën: Në fokus integrimi i Shqipërisë
Ministri i Jashtëm grek, Nikos Dendias ditën e sotme zhvilloi një vizitë zyrtare në Shqipëri.
Ai u takua me ministren Olta Xhaçka me të cilën mbajtën dhe një konferencë për shtyp.
Në përfundim të vizitës, ministri Dendias takoi edhe kryeministrin Rama në zyrën e tij.
Përmes një postimi në Twitter, Dendias ndau detaje nga ajo që u diskutua. Në fokus të diskutimeve ka qenë pikërisht integrimi i Shqipërisë në BE. Ministri grek gjatë konferencës me ministren Xhaçka u shpreh se Greqi e mbështet rrugën e integrimit të Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut në BE.
“Duke përfunduar vizitën time në Tiranë , u takova me Kryeministrin e Shqipërisë Edi Rama. Diskutimet u fokusuan në marrëdhëniet dypalëshe, perspektivën e BE dhe zhvillimet rajonale”, shkruan Dendias.
Çështje të tjera që ishin në fokus të vizitës së ministrit kanë të bëjnë me projektet e përbashkëta në fushën energjetike apo projekte infrastrukturore mes dy vendeve.