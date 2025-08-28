Ministri Gonxhe sulmon Klevis Balliun dhe PD: Jeni si shpifje “portalesh gushti”, gruaja ime nuk ka paguar vetëm 1.2 milionë lekë taksa
Ministri i Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit, Blendi Gonxhe i është kundërpërgjigjur demokratit Klevis Balliu, i cili ditën e djeshme përmes një konference ditën e djeshme ka hedhur akuza duke thënë se Gonxhe është i përfshirë në skandale të ndryshme korruptive.
Gonxhe e akuzon Klevis Balliun dhe opozitën për shpifje dhe ekzagjerim duke mos pasur asnjë provë por vetëm “citim portalesh Gushti”.
Ai thotë se detyrimet tatimore të shoqërisë “Albarent” janë vetëm 1.2 milionë lekë, jo 1.2 milionë euro si pretendon Balliu, dhe se gjithçka ka qenë gjithmonë e rregullt dhe e verifikueshme.
Me tej Gonxhe sfidon Balliun të provojë akuzat në Prokurori, duke theksuar se çdo informacion tatimor është i hapur dhe korrekt.
Reagimi i plotë:
Opozitë përtace, kopjace portalesh Gushti, që në gjykatë të mbrohen me “cituam median”, palaço me kollaro, bajatë në shpifje - shkresa të cilës i referohen flet për lirim të titujve të pronësisë, por në asnjë rresht të saj nuk flitet për nivelin e detyrimit tatimor - maksimumi i detyrimeve të prapambetura, gjatë tërë aktivitetit, ka arritur 1.2 milionë Lekë! Është komikisht groteske vlera 1.2 milionë Euro që Balliu Jr. recitoi paturpësisht!
Kush zhvillon biznes të ndershëm, është gjendur përballë mungesës së likuiditetit, sidomos për parapagimet. Ka momente që nuk ke si të paguash edhe pse do. Administrata tatimore ndërmerr masat shtrënguese për garantimin e detyrimit, dhe pas likujdimit të tij, zhbllokon llogaritë dhe titujt e pronësisë, diçka rutinë, njësoj si për të gjithë.
Marrëdhënia e shoqërisë "Albarent", e drejtuar nga bashkëshortja ime, me fiskun është korrekte. Në vitin 2023 as nuk kam qenë ministër. Në "Librin e Përgjithshëm të Llogarive" jepet se në 15 vite janë derdhur për detyrimet 2.3 milionë Euro, dhe në dokumentin tjetër detyrimet në kohe reale janë 0!
Theksoj faktin që shoqëria "Albarent" nuk ka përfituar nga asnjë amnisti fiskale dhe asnjëherë nuk i është falur as edhe një detyrim tatimor, sikundër pretendon “zëri” për turp i Opozitës!
Sfidoj gënjeshtarin dhe çdo baltosës të provojë akuzat! Çdo person, ler më një Opozitë, duhet t’i çojë faktet në Prokurori, ashtu sikurse çdo informacion tatimor mbi “Albarent” mund të vërtetohet në Zyrat e Tatimeve me lejen time publike!