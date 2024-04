Meta “u tërheq veshin” anëtarëve të PL: Është hera e fundit që…

Kreu i Partisë së Lirisë, Ilir Meta ka nisur fjalën me kritika ndaj anëtarëve të Konventës Kombetare.

Meta u shpreh se është hera e fundit që Koventa e PL-së do të nisë 30 minuta me vonesë, duke shtuar se së shpejti do të ketë një parti të re “përballë këtij regjimi mafioz që ka kapur çdo instrument”.

“Kjo është Konventa e fundit e PL që nis me 30 min me vonesë. Së shpejti do të kemi një Konventë të re dhe parti të re siç duhet përballë këtij regjimi mafioz që ka kapur çdo instrument, që ka rrëmbyer vulën e PD partisë kryesore të opozitare në vend dhe e gënjen mendja se mund të marrë edhe vulën e PL dhe të shuajë opozitarizmin.

Kërkoj falje që nuk do të mbaj ndonjë fjalim të bukur.