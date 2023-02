Meta: Shqiptarët rezistencë pa kthim në këtë regjim të kalbur dhe shpopullues

Ilir Meta, Kreu i Partisë së Lirisë,ka ndarë një foto në facebook nga protesta e zhvilluar ditën e sotme përballë Kryeministrisë.

“Ndryshim me çdo çmim”, kështu shprehet Meta, ndërsa thekson se “shqiptarët do të bëjnë rezistencë pa kthim me këtë regjim të kalbur dhe shpopullues”.

Mijëra qytetarë iu bashkuan protestës së opozitës, e cila zgjati rreth 2 orë, dhe u finalizua me paralajmërimin e një proteste tjetër, përballë Kuvendit ditën e hënë 13 shkurt.