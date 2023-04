Meta: Papunësia, arsyeja kryesore e emigrimit masiv, të rinjtë nuk përballojnë strehimin

Kryetari i Partisë së Lirisë Ilir Meta gjatë një takimi me tryezën e thirrur sot ka diskutuar për politikat sociale të strehimit në Shqipëri, kryesisht në Tiranë. Meta theksoi se një familje e re sot nuk arrin dot të sigurojë një strehë për shkak të çmimeve të larta të apartamenteve.

“Papunësia është një nga arsyet më themelore të emigrimit masiv. Nuk mund të flasim për perspektivë të sigurt për një familje të re që nuk siguron dot një strehë. Kjo është një temë e madhe që kërkon ndërthurje të politikave vendore me ato kombëtare. Ka shumë nga ata që përpiqen t’ia dalin me sakrifica të mëdha. Duhet të paktën një pagë mujore mesatare për të përballuar koston e qirasë apo kredinë.

Kostoja e blerjes së një apartamenti është rritur ndjeshëm dhe janë rritur të gjitha kostot e jetesës në Tiranë për shkak të rritjes së çmimeve. Strehimi si me qira apo me blerje është shtrenjtuar ndjeshëm duke u bërë i papërballueshëm me ata me të ardhura të ulëta. Qeveria aktuale jo vetëm që nuk e ka zgjidhur problemin e strehimit por e ka rënduar atë gjithnjë e më shumë”, deklaroi Meta.