Meta nga Elbasani: Kandidatët tanë s’kanë rivalë, prandaj del vetëm një gogol që kërcen dhe…

Kryetari i Partisë së Lirisë, Ilir Meta ka vlerësuar kandidatët e koalicionit “Bashkë Fitojmë” për zgjedhjet e 14 majit.

Në një konferencë për gazetarët nga Elbasan, Meta u ndal tek Igli Cara në Durrës, që siç u shpreh kreu u PL-së ka një plan të shkëlqyer për atë qytet. Meta tha se kandidatët e tyre nuk kanë rivalë, ndërsa ironizoi kryeministrin Rama, duke thene se “del kërcen njëherë si gogol dhe njëherë shpik postera”.

“Dua të theksoj se kudo kandidatët tanë udhëheqin me integritetin e tyre, me transparencën e tyre dhe me vizionin dhe zgjidhjet që japin. Ka një reagim në Tiranë jo vetëm për zgjidhjen çështjes së transportit urban, por edhe sa i takon ideve të thjeshta dhe shumë të përballueshme sa i takon kostot e tyre nga Belind Këllici.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Kemi plane të shkëlqyera të kandidatit në Durrës Igli Cara dhe angazhim për të adresuar nevojat jetike të ish komunave të harruara si rezultat i gjoja reformës së ideuar nga Rama që solli një katastrofë. Pra kudo është interesi tek njerëzit, si të lehtësohen ata.

Unë besoj se kandidatët tanë me këtë komunikim të përditshëm për qytetarin dhe me këtë fokus për të zgjidhur hallet jo vetëm që janë fitues dhe udhëheqin bindshëm në këtë garë, por për fat të keq nuk kanë rivalë në këtë garë, ndaj i vetmi që u del është një gogol që njëherë kërcen, njëherë shpik postera sipas overdozave që kalon për shkak të panikut që ka nga zgjedhjet që po vijnë dhe të faktet që e ka të pamundur që të blejë ndeshjen siç ka ndodhur herën e kaluar”, tha Meta.