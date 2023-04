Meta ironizon tallavanë e Ramës në Kamëz: Nuk habitem edhe sikur të kërcejë nudo

Kryetari i Partisë së Lirisë, Ilir Meta tha sot se vendimi i Kolegjit për të mos përfshirë emrin e Sali Berishës në fletën e votimit për këshillat bashkiakë, nuk do të ndikojë në fitoren e koalicionit të djathtë.

Duke folur në një deklaratë për mediat ai tha se kandidatët e PS-së në zgjedhjet e 14 majit janë të konsumuar dhe një pjesë e tyre për burg.

“Zero ndikim do të ketë te votuesit lojërat që bën Rama me panikun e humbjes që ka për 14 majin me cic mice të tilla që turpërojnë Kolegjin Zgjedhor. Është zgjedhje e forcave politike të koalicionit që të paraqiten me një emër. Nuk ka qenë një kërkesë e Berishës, ka qenë një kërkesë e kryetarëve të tre forcave politike për të qenë emri i Berishës meqenëse e kanë pasur të domosdoshme të ketë një emër. Të gjitha këto lojëra nuk ka qytetar të Tiranës dhe Shqipërisë që nuk e kupton hallin e madh që ka gjetur Ramën. Ai ka ca kandidatë kukulla të konsumuara, që kanë firmosur për të vjedhur dhe për të ndarë plaçkën. Një pjesë të kandidatëve i ka çuar në burgje e prokurori, të tjerë kanë dhënë dorëheqjen për shkak të skandaleve të mëdha, të tjerë presin radhën. Të gjithë e dinë që në Tiranë kandidati i opozitës është Belind Këlliçi që fton kandidatin e PS-së në debat dhe Rama e fsheh atë”, tha Meta.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Duke komentuar shfaqjen e fundit në Kamëz kur nisi të kërcejë tallava, Meta tha se “përveçse kopjon, nuk më habit aspak sikur të dalë edhe nudo të kërcejë vetëm e vetëm që të shmangë vëmendjen nga qytetarët shqiptarë për atë që ata do të votojnë në 14 maj”.

“Në tre javë Shqipëria do jetë krejt ndryshe nga sot”, Meta: Gjeografia e ndryshimit gjithëpërfshirëse. Qytetarët janë të tejlodhur nga abuzimi i tmerrshëm.