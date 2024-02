Meta: Blegtoria në vend po rrënohet, importet nga jashtë janë cilësi e keqe

Kreu i Partisë së Lirisë, Ilir Meta ka reaguar pas investigimit se në Shqipëri prodhimet bio vendase po zëvendësohen nga qumështi pluhur dhe vaji i palmës.

Meta është shprehur se rritja e madhe e importeve të qumështit pluhur dhe vajit të palmës i ka shkaktuar gjithashtu dëme të konsiderueshme blegtorëve tanë, produktet bio të cilëve dëmtohen nga konkurrenca e pandershme.

Postimi i Metës:

Rrënimi i qëllimshëm i blegtorisë në Shqipëri ka shkaktuar jo vetëm ulje të konsiderueshme të prodhimit blegtoral dhe automatikisht rritje të frikshme çmimesh të çdo produkti, por është kthyer në një rrezik serioz për shëndetin e konsumatorit.

Në periudhën 2013-2023, ulja e prodhimit të qumështit në Shqipëri ishte me 161.000 tonë.

Kjo ulje do të rrisë tundimin e falsifikuesve dhe spekulantëve për të përdorur përbërës shtesë me çmim të ulët si qumësht pluhur dhe vaj palme, me qëllim për të ulur kostot e prodhimit, duke dëmtuar cilësinë dhe sigurinë e produkteve.

Nga ana tjetër, përdorimi abuziv i tyre sjell rrezik serioz për popullatën, ndaj është me shumë rëndësi forcimi i rolit kontrollues dhe parandalues të laboratorëve të Autoritetit Kombëtar të Ushqimit.

Çdo produkt ushqimor i pakontrolluar është një jetë njerëzore e rrezikuar!