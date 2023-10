Meta bën daljen e parë publike, kreu i Partisë së Lirisë shpërthen në akuza ndaj Ramës

Kreu i Partisë së Lirisë Ilir Meta ka zhvilluar sot një komunikim për mediat, Meta akuzoi kryeministrin Rama si arkitektin e vjedhjes së kryer me inceneratorët.

Meta gjithashtu është shprehur se opozita është e angazhuar dhe punon për interesat e qytetarëve, ndërsa thekson se aktualisht ka përballë regjimin shtypës të Ramës.

“Janë të gatshëm të vjedhin pa turp edhe lekët e fundit të bukës. Bllokimi i projektligjeve të opozitës që janë në interesa të qytetarëve, janë një tjetër presion. Nga mazhoranca nuk u pranua propozimi për uljen e çmimit të karburanteve. Jemi në kushtet e një konfrontimi të hapur midis një qëndrimi demokratik të opozitës dhe regjimit shtupës të Edi Ramës. Opozita punon për një qeverisje demokratike, ku të funksionojë shteti i së drejtës dhe ku të gjithë të jenë të barabartë përpara ligjit. Por drejtësia sot është e kapur nga qeveria. Shembull për këtë është edhe projektligji i ri për prefektë. Në kundërshtojmë këtë iniciativë për ti dhënë fuqinë prefektëve, pra të emëruarve të Edi Ramës.”, tha Meta, ndersa shtoi se Shqipëria vazhdon rrëshqitjen shumë të rrezikshme drejt paligjshmërisë dhe kapjes së shtetit.

“Projekti Botëror i Drejtësisë” (World Justice Project), konfirmon se ne Indeksin Global, për zbatimin e ligjit, Shqipëria bie me 23 vende nga 2017.

Dalim vendi me problemet më serioze me korrupsionin në rajon, duke u renditur të fundit dhe duke rënë 34 vënde, nga vendi 64 në vendin 108, në krahasim me vitin 2017. Një shembull I qartë se ku ndryshojnë autokracitë e super të korruptuarve, nga demokracia e një shteti funksional të së drejtës, ” shtoi më tej ai.

Ndër të tjera Meta komentoi edhe ligjin e ri të hedhur për diskutim, atë për prefektët.

“Është super centralizimi i pushtetit abuziv në duart e Edi Ramës, ai që nuk e lejon Shqipërinë të ngrejë kokë. E kundërshtojmë fuqimisht, iniciativën e re ligjore të Edi Ramës për ti dhënë fuqi më të mëdha ekzekutive Prefektëve, pra të emëruarve të Edi Ramës, mbi pushtetin vendor.

Pasi rrëmbeu shumicën e kompetencave të pushtetit lokal, Edi Rama miraton këtë ligj, që shkon kundër ligjit të veqeverisjes vendore, duke cënuar autonominë e organeve të pushtetit vendor që burojnë vetëm nga vota e sovranit dhe nuk mundet kurrësesi të jenë skllave të kryeministrit dhe mazhorancës parlamentare. Kjo është përpjekja e fundit për të rrëmbyer tërësisht pushtetin vendor në duart e qeverisë dhe shkatërruar vullnetin e qytetarëve.” vijoi Meta.