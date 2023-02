Meta: 14 maji do të sjellë rezultat triumfues të Partisë së Lirisë

Ilir Meta, kryetari i Partisë Së Lirisë, nëpërmjet një statusi të publikuar në facebook, është shprehur lidhur me zgjedhjet në 14 maj. Meta ka thënë se 14 maji do të sjellë një rezultat triumfues të Partisë së Lirë, dhe njëkohësisht do të sjellë edhe përmbysjen e këshilllave bashkiakë monistë.

Sipas Metës fokusi i këshilltarëve të Partisë së Lirisë, do jetë i patjetërsueshëm në çdo moment.

Statusi:

14 Maji do të sjellë jo vetëm përmbysjen e këshillave bashkiakë monist, por edhe një rezultat triumfues të Partisë së Lirisë.

Ne do të kemi një përfaqësim të jashtëzakonshëm në të gjithë Shqipërinë.

Fokusi i këshilltarëve të Partisë së Lirisë do të jetë i patjetërsueshëm në çdo moment: Garantim i llogaridhënies dhe mbrojtja e interesit publik dhe qytetar.