Mesazh për Veliajn? Rama: Nuk do bëjmë avokatin e kujtdo! Fokus vetëm Bashkia e Tiranës
Ka nisur në Pallatin e Kongreseve Asambleja e Partisë Socialiste, ku anëtarët e mbledhur po dëgjojnë fjalimin e kryesocialistit Edi Rama. Kreu i qeverisë u shpeh se shiu sot, sipas tij, por lajmëron më të madhe bereqetin e punës për Shqipërinë 2030 në BE.
Rama më tej u ndal tek Bashkia e Tiranës, e cila është pa kryetar pas arrestimit të Erion Veliajt, ku tha se është një nga pikat e diskutimit sot.
“Do të na duhen të adresojmë menjëherë këtu edhe emergjencën për drejtimin e Tiranës, nuk mban më, ama duhet të them që në fillim sa më qartë, atë që besoj dhe ndajmë të gjithë së bashku mbi çështjen e drejtësisë dhe raportin tonë me to”, tha ai.
Më tej ai tha se PS nuk e ka bërë kurrë dhe nuk do ndërhyjë në punët e drejtësisë.
Rama: Shiu po bie me të madhe për të lajmëruar bereqetin e punës për Shqipërinë 2030 në BE. Jemi mbledhur në këtë takim të parë të 4 vjeçarit tonë më sfidues, për të çelur kapitullin e mandatit tonë të katërt qeverisës që nis me betimin e kuvendit.
Na duhet të adresojmë emergjencën e krijuar në drejtimin e Tiranës, Nuk mban më, dua të them që në fillim sa më qartë atë që besoj duhet të ndajmë të gjithë së bashku mbi çështjen e drejtësisë. Ne PS nuk kemi hyrë në asnjë rast në çështje të drejtësisë kur nuk e ka thënë deri në fund fjalën e saj. Nuk e kemi bërë këtë dhe nuk do e bëjmë duke bërë avokatin e kujtdo.
Nuk kemi pasur dhe nuk do të kemi sa të jem unë, asnjë pendesë për lirinë dhe pavarësinë që i kemi dhënë drejtësisë dhe mbi të gjitha me tërheqjen historike të pushtetit të shumicës nga fusha e pushtetit gjyqësore.
I kemi larguar duart e ekzekutivit nga çdo proces seleksionimi, zgjedhjeje apo shkarkimi i prokurorëve e i gjykatësve.