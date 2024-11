“Çmenduri të rrish në Greqi! Në Shqipëri paga është super”- Rama: Po përgatitemi të hapim një dritare për emigrantët

Kryeministri Edi Rama është shprehur se në Shqipëri ka kërkese të madhe për punonjës të kualifikuar në fushën e turizmit dhe ndërtimit.

Kreu i qeverisë u shpreh se është çmenduri të rrish në Greqi dhe të mos kthehesh në Shqipëri, ku theksoi se pagat janë super.

Rama, në podkastin e tij “Flasim”, theksoi se qeveria po përgatitet të hapë një dritare për ata që janë në emigracion në fushën e ndërtimit dhe turizmit.

“Po përgatitemi të hapim një dritare për ata që janë në emigracion në fushën e ndërtimit dhe turizmit.

Është çmenduri të rrish në ndërtim në Greqi, dhe të mos vish këtu kur kërkesa është shumë e madhe për njerëz të kualifikuar dhe paga është super. Dhe me këtë dritare do ta hapim në Athinë Milano, Gjermani patjetër për ti dhënë oferta konkrete të tregut, psh. bari ka nevojë për një person dhe kjo është kontrata, do të shikojmë se si do të ecë”, u shpreh Rama.