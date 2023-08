Meloni drejt Vlorës me traget linje, takim me Ramën në rezidencën qeveritare!

Kryeministrja e Italisë, Giorgia Meloni pritet të mbërrijë sot pasdite në Vlorë. Meloni do të qëndrojë për pushime në Vlorë për afro 2-3 ditë së bashku me familjen e saj. Meloni është nisur nga Brindizi drejt Shqipërisë me një traget linje. Kryeministrja italiane ndërpreu pushimet e saj në Pulia, në një fermë pranë Ceglie Messapica dhe u nis për në Shqipëri. Ndërkohë për vizitën e Melonit në Portin e Vlorës janë shtuar forca të shumta policie. Çdo gjë është gati për ardhjen e kryeministres italiane.

Meloni i është përgjigjur ftesës së Ramës, i cili pak ditë më parë tha për mediat italiane se e ka ftuar kryeministren italiane që të pushojë në Shqipëri. Madje Rama e konsideroi si motrën e re të Shqipërisë.

“Jam një vëlla i vjetër i Italisë, dhe kështu ndihem shumë afër Xhorxhias dhe më duket se ajo është një motër e re e Shqipërisë”, tha Rama La7.

Mediat italiane shkruajnë se Meloni do të jetë në Shqipëri bashkë me bashkëshortin e saj Andrea Giambruno, vajzën e saj Ginevra dhe ndoshta edhe me motrën e saj Arianna dhe bashkëshortin e saj ministër, Francesco Lollobrigida. Në axhendë është planifikuar edhe një vizitë private me kryeministin Rama në rezidencën qeveritare. Meloni është nisur mëngjesin e sotëm për në Vlorë me tragetin “Prince” në pronësi të një kompanie shqiptare dhe i shoqëruar nga një grup i vogël miqsh dhe bashkëpunëtorësh.