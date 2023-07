"Më mirë do bëhet", Gjiknuri flet pasi Rama e shkarkoi nga sekretar të PS

"Me mire do te behet, do kemi kohe per komente".

Keshtu eshte shprehur Damian Gjiknuri pas mbledhjes se Asamblese se PS diten e sotme ne Tirane.

Reagimi ne fjale erdhi prej tij pak minuta pasi Edi Rama njoftoi largimin e Gjiknurit nga detyra e sekretarit te pergjithshem te PS dhe emerimin ne vend te tij te Blendi Klosit.

Nje tjeter ndryshim ne PS, ka qene emerimi i Bledi Cucit ne funksionin e kryetarit te grupit parlamentar.

Deri sot Klosi ka qene sekretar organizativ i PS ndersa posti i tij i fundit qeveritar ka qene ai i ministrit te Turizmit.