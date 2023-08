Me ftesë të Ramës, kryeministrja italiane mbërrin në Vlorë

Kryeministrja e Italisë, Giorgia Meloni ka mbërritur në Portin e Vlorës. Ajo erdhi me ftesë të kryeministrit Edi Rama dhe udhëtoi si një pasagjere e zakonshme me një traget të linjës Brindisi-Vlorë.

Kreu i qeverisë italiane do të kalojë pushimet me bashkëshortin dhe vajzën saj në qytetin bregdetar. Mësohet se ajo do të qëndrojë për dy ditë. Meloni dhe Rama iu drejtuan vilave qeveritare pas takimit në port.

Kujtojmë që pak ditë më parë Rama dha një intervistë për mediat italiane. Gjatë intervistës, kreu i qeverisë u ndal edhe te raporti me homologen italiane, për të cilën tha se “të gjithë prisnin një përbindësh fashist, por në të vërtetën u përballën me një evropiane”.