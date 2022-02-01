"Me Bashën nuk kam kohë për të humbur", Meta flet për takimin me Berishën
Presidenti Ilir Meta ka folur për herë të parë për takimin me Sali Berishën, para zgjedhjeve të pjesshme lokale. Meta u shpreh se Berisha është si vera, që vjen dhe bëhet e më tërheq ndërsa për Bashën nuk ka kohë për të humbur.
"Po, jam takuar me Sali Berishën, pas gati 14 muajsh. Në Presidencë dhe në shtëpinë time e ka derën e hapur 24 orë.Berisha është si vera, sa vjen bëhet gjithnjë e më tërheqës edhe më demokrat. Po është Po, Jo është Jo! Kjo gjë më bashkon me Sali Berishën.
Kam punë më të rëndësishme se të harxhoj kohë me Lulzim Bashën. Kur atë nuk e njeh as Voltana Ademi, çfarë prisni nga unë? Lulzim Basha është në një hall shumë të madh dhe për të ndjej vetëm keqardhje.Lulzim Basha nuk ka shenja autokracie, por llastimi. Është mësuar që gjithmonë të tjerët të punojnë për të dhe kur nuk punojnë, ai mendon që po i bëjnë një padrejtësi.Bashkëpunoj me çdo njeri, i cili nuk prek disa kode: Sovranitetin, integritetin dhe demokracinë."-tha Meta.