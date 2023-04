“Me 5 burrat që më hynë në trup”/ Rama me mjekët që e operuan, merr dhuratën e veçantë pas operacionit

Kryeministri Edi Rama ka publikuar sot videon nga podkasti me mjekët dhe anestezistët të cilët e operuan me apendesitin pak ditë më parë. Gjatë intervistët një nga mjekët i dhuroi Ramës një çip, me filmimin e të gjithë operacionit.

Rama: Jam këtu me 5 burra që më hynë në trup. Mësova se nuk duhet të kishte ardhur në një moshë që nuk është aq e re. Dhe e kalova me lehtësi, procesin e daljes nga spitali.

Arben Gjata: Para se të filloja doja t’ju bëja një dhuratë që është një çip, videoja e gjithë operacionit që është bërë.

Rama: Unë e kam parë vetëm nga skaneri.

Arben Gjata: Ky është më e bukur nga skaneri. Është standard, nuk ka privilegj, ka gjithmonë tre mjekë dhe 2 anestestiztë.