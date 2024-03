Rama mbledh 2 orë Grupin e PS-së, Çuçi mohon “paktin” me Rithemelimin: Ka vetëm dialog

Ka zgjatur gati 2 orë mbledhja e grupit të PS-së mbledhur sot në kryesinë e Kuvendit. I pranishëm ka qenë dhe kryeministri Edi Rama. Rama nuk ka folur lidhur me bisedimet me Rithemelimin për normalizimin e situatës në Kuvend por ia ka kaluar si detyrë Bledi Çuçit kryetarit të grupit parlamentar.

Ky i fundit ka refuzuar ti quajë bisedimet ‘marrëveshje’ apo ‘negociatë’ (Pra dhënie në këmbim të diçkaje) por se nuk mund ti mohohej e drejta e opozitës për ngritjen e komisionit hetimor.

"Nuk ka pasur marrëveshje por është tentuar dialog. Nuk do të krijohet ndonjë nënkomision ose strukturë e posaçme në kuvend. Në komisionin e ligjeve, një mekanizëm dialogu për ligjet që duan 3/5 e votave" ka thene Çuçi.

"S'ka asnjë nënkomision apo strukturë tjetër, thjesht në Komisionin e Ligjeve do të krijohet një mekanizëm dialogu për ligjet me 3/5 dhe ato që kanë lidhje me çështjet e integrimit europian. Opozita u rikthye andej nga kishte ikur. Ramë dakord të ndryshojmë objektet e komisioneve hetimore në Konferencën e Kryetarëve", u shpreh Çuçi.

Në fjalën drejtuar deputetëve kryeministri Rama kërkoi që të vijohet puna me Organizatat Socialiste në terren dhe të intensifikohet komunikimi me anëtarët e këtyre organizatave dhe qytetarët në çdo zonë.

Ndërkohë amnistia javën tjetër pritet të kalojë në Kuvend