Mbledhja e Kryesisë, Berisha: Parlamentin do e hapim me Komision Hetimor për zgjedhjet dhe McGonigal-in
Në mbledhjen e Kryesisë Berisha shprehu se PD do e nisë sesionin e ri parlamentar me kërkesat për hapjen e një Komisioni Hetimor për zgjedhjet e 11 majit dhe çështjen McGonigal.
Berisha: Me Edi Ramën nuk ka zgjedhje. A e keni vënë re ju, çfarë ekziston për të. Digjen njerëzit të gjallë, ai nuk ekziston, digjen mijëra hektarë, nuk ekzistojnë. Për të ekzistojnë arkitekti, hapësira dhe Çopja dhe miliardat e Çopjas. Ti do marrësh 5 kulla, ti 15, ti 15 vila. Shiko ku jemi.
Tani po ndërton një ndërtesë të madhe për studio arkitekturore, sikur nuk kishte hapësira. Vetëm këto ekzistojnë, të heqim karriget këtu të hapim këto. Droge dhe vetëm drogë. Parlamentin do ta hapim me Komision hetimor për zgjedhjet, themelore fjala e lirë dhe vota e lirë.
T’i nxjerrim kriminelet elektoralë para shqiptarëve si kriminelët e djegësave.
Në Parlament do jemi të pamposhtur ne mbrojte të interesave të tyre, Kjo është përgjigja që duhet të japim. Kjo është një betejë shumëplanësh.