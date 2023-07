Mbledhja 2-ditore në Tepelenë, Rama: U diskutua për një riorganizim të procesit qeverisës

Në një deklaratë për mediat, kryeministri Rama ka ndarë detaje mbi mbledhjen e organzuar në Tepelenë. Në fjalën e tij ai u ndal te nevoja e riorganizmit të gjithë procesit qeverisës, për një fillim të ri në sesionin parlamentar në Shtator.

“U diskutua për një riorganizim të procesit qeverisës. Gjatë mbledhjes kemi vendosur disa piketa të rëndësishme, të kemi rritje të kapaciteteve qeverisëse. Duhet që sesionin e ri ta nisim me një puls të ri, duke theksuar rolin edhe të zëvendësministrave, duke përfshirë në vendimmarrje e proces të tjerë drejtues të agjencive të rëndësishme. Do krijojmë kanal të ri ndërveprimi me ekspertizën vendase dhe të huaj me botën akademike, me organizatat ndërkombëtare, por edhe me individë që kanë çfarë të na mësojnë qoftë brenda qoftë jashtë vendit, ” tha Rama.

Duke marrë shkas nga ndryshimet e fundit në parti, Rama theksoi se reforma në fjalë nuk duhet të lidhet më më persona, emerime ose shkarkime, pasi riformimi do të jetë edhe më i thellë.

Nder të tjerash, ai i ka konsideruar thashetheme, aludimet se shkarkimi i Damian Gjiknurit nga posti i tij si sekretar i Përgjithshëm i Partisë Socialiste ka të bëjë me aferën e inceneratorëve.

“Raporti tonë me drejtësinë e kemi berë shumë të qartë dhe lëvizja e sekretariatit nuk ka të bëjë aspak me Daminain. Ai e ka bërë mirë mirë punën e tij, pasi rezultatet flasin,” tha Rama.