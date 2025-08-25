Mbështetja ndaj Ukrainës, Zelensky dekoron Spiropalin me çmimin e lartë 'Urdhri i Princeshës Ollga i Klasit të Parë'
Kryetarja e Kuvendit të Shqipërisë, Elisa Spiropali, është dekoruar nga presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky me çmimin e lartë shtetëror “Urdhëri i Princeshës Ollga, i Klasit të Parë”, në kuadër të 34-vjetorit të Pavarësisë së Ukrainës. Ky është nderimi më i lartë që u jepet grave për merita të veçanta në mbështetje të shtetit dhe shoqërisë ukrainase.
Dekorata vlerëson qëndrimin e palëkundur të Shqipërisë në mbrojtje të sovranitetit dhe integritetit territorial të Ukrainës, si dhe për bashkëpunimin e vazhdueshëm mes Kuvendit shqiptar dhe Parlamentit ukrainas, Verkhovna Rada.
Në këtë ceremoni, Zelensky dekoroi gjithashtu 14 figura të larta politike nga SHBA dhe vendet evropiane për mbështetjen e tyre ndaj Ukrainës gjatë luftës. Kryetari i Parlamentit të Ukrainës, Ruslan Stefanchuk, u shpreh: “Faleminderit secilit prej jush, miqtë tanë të dashur, për çmimet e merituara që u janë dhënë nga Presidenti Zelenskyy, në emër të popullit ukrainas.”
Kuvendi i Shqipërisë përmes një njoftimi zyrtar shprehu mirënjohjen për dekorimin e Spiropalit dhe riktheu vëmendjen mbi qëndrimin e vendosur të Shqipërisë dhe institucioneve të saj për dhënien fund të luftës dhe vendosjen e paqes së drejtë e të qëndrueshme në Ukrainë.