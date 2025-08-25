LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Mbështetja ndaj Ukrainës, Zelensky dekoron Spiropalin me çmimin e lartë 'Urdhri i Princeshës Ollga i Klasit të Parë'

Lajmifundit / 25 Gusht 2025, 11:02
Politikë

Mbështetja ndaj Ukrainës, Zelensky dekoron Spiropalin me çmimin

Kryetarja e Kuvendit të Shqipërisë, Elisa Spiropali, është dekoruar nga presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky me çmimin e lartë shtetëror “Urdhëri i Princeshës Ollga, i Klasit të Parë”, në kuadër të 34-vjetorit të Pavarësisë së Ukrainës. Ky është nderimi më i lartë që u jepet grave për merita të veçanta në mbështetje të shtetit dhe shoqërisë ukrainase.

Dekorata vlerëson qëndrimin e palëkundur të Shqipërisë në mbrojtje të sovranitetit dhe integritetit territorial të Ukrainës, si dhe për bashkëpunimin e vazhdueshëm mes Kuvendit shqiptar dhe Parlamentit ukrainas, Verkhovna Rada.

Në këtë ceremoni, Zelensky dekoroi gjithashtu 14 figura të larta politike nga SHBA dhe vendet evropiane për mbështetjen e tyre ndaj Ukrainës gjatë luftës. Kryetari i Parlamentit të Ukrainës, Ruslan Stefanchuk, u shpreh: “Faleminderit secilit prej jush, miqtë tanë të dashur, për çmimet e merituara që u janë dhënë nga Presidenti Zelenskyy, në emër të popullit ukrainas.”

Kuvendi i Shqipërisë përmes një njoftimi zyrtar shprehu mirënjohjen për dekorimin e Spiropalit dhe riktheu vëmendjen mbi qëndrimin e vendosur të Shqipërisë dhe institucioneve të saj për dhënien fund të luftës dhe vendosjen e paqes së drejtë e të qëndrueshme në Ukrainë.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion