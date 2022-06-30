"Mbase sot lajmi i mirë...", Rama shfaqet me presidentin bullgar, çfarë po paralajmëron?
Lajmifundit / 30 Qershor 2022, 12:38
Politikë
Në Madrid mbahet sot dita e dytë e samitit të NATO-s.
Kryeministri Edi Rama ka ndarë në llogarinë e tij në Facebook një video me pamje nga punimet në samit.
Kjo, ndërsa janë mbledhur krerët e 30 vendeve anëtare të aleancës ushtarake që udhëhiqet nga SHBA.
Rama ka bere nje postim ne rrjetin social Facebook ku shkruan:
“Mbase sot lajmi i mirë…”, shkruan kreu i qeverisë.
Ai shfaqet duke biseduar me liderët perëndimorë dhe presidentin bullgar Rumen Radev.