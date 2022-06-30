LEXO PA REKLAMA!

"Mbase sot lajmi i mirë...", Rama shfaqet me presidentin bullgar, çfarë po paralajmëron?

Lajmifundit / 30 Qershor 2022, 12:38
Në Madrid mbahet sot dita e dytë e samitit të NATO-s.

Kryeministri Edi Rama ka ndarë në llogarinë e tij në Facebook një video me pamje nga punimet në samit.

Kjo, ndërsa janë mbledhur krerët e 30 vendeve anëtare të aleancës ushtarake që udhëhiqet nga SHBA.

Rama ka bere nje postim ne rrjetin social Facebook ku shkruan:

“Mbase sot lajmi i mirë…”, shkruan kreu i qeverisë.

Ai shfaqet duke biseduar me liderët perëndimorë dhe presidentin bullgar Rumen Radev.

 

