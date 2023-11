“Marrëveshja për refugjatët”/ Rama me Melonin në Itali: Arritje e madhe!

Kryeministri Edi Rama zhvilloi një konferencë të përbashkët për shtyp me kryeministren e Italisë, Giorgia Meloni.

Gjatë fjalës së tij, Rama u ndal te marrëveshja me Italinë për përballimin e refugjatëve, ku tha se është një arritje e madhe.

Ndër të tjera, kreu i qeverisë tha se Italia është mbështetësja kryesore që Shqipëria të anëtarësohet në Bashkimin Evropian.

“Italia është mbështetësja kryesore që Shqipëria të anëtarësohet në Bashkimin Evropian. Marrëveshja e sotme është shumë e rëndësishme. Ne jemi në Evropa, jemi një shtet evropian dhe na mungon U para.

Ne nuk do e bënim këtë marrëveshje me asnjë vend tjetër, me gjithë respektin. Me një ndryshim historik kulturor.

Të paguajmë atë borxh ndaj Italisë, flas për ditën e parë që ke mi ardhur në brigjet italiane. Në raste të tjera, nëse Italia thërret Shqipëria përgjigjet.”, u shpreh Rama.