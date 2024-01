Marrëveshja për emigrantët me Italinë, Gjykata Kushtetuese kërkesë qeverisë për paraqitjen e provave

Këtë të enjte është mbajtur seanca e radhës në Gjykatën Kushtetuese ku po shqyrtohet marrëveshja midis Shqipërisë dhe Italisë për transferimin e emigrantëve në Shëngjin. Në fund të kësaj seance, Gjykata Kushtetuese kërkon nga Këshilli i Ministrave paraqitjen e provave, përfshirë këtu traktatin e miqësisë së vitit 1995, mbi të cilën pretendohet se është nënshkruar marrëveshja midis kryeministrit Edi Rama dhe homologes së saj italiane, Giorgia Meloni.

Ndërsa opozita ka kërkuar që të merret edhe një opinion këshillimor nga Gjykata Evropiane e të Drejtave të Njeriut, “Gjykata vendosi të rezervohet për t’u shprehur në përfundim të shqyrtimit gjyqësor”. Seanca e radhës është caktuar për më 24 janar.

Njoftimi:

Sot në datën 18.10.2024, Gjykata Kushtetuese mori në shqyrtim në seancë plenare mbi bazë të dokumenteve kërkesën e paraqitur nga 30 deputetë të Kuvendit të Republikës së Shqipërisë (kërkuesi), me objekt: “Deklarimi i papajtueshëm me Kushtetutën të Protokollit ndërmjet Qeverisë së Republikës Italiane dhe Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë, “Për Forcimin e Bashkëpunimit në Fushën e Migracionit” dhe ndalimi i ratifikimit të tij nga Kuvendi. Pezullimi i procedurave për ratifikimin e Protokollit ndërmjet Qeverisë së Republikës Italiane dhe Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë, “Për Forcimin e Bashkëpunimit në Fushën e Migracionit””.

Gjykata mori në shqyrtim pretendimet me shkrim të kërkuesit, prapësimet me shkrim të subjekteve të interesuara Kuvendi i Shqipërisë (Kuvendi), Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë (Këshilli i Ministrave) dhe Avokatit të Popullit si edhe provat e paraqitura nga keto subjekte, ndersa konstatoi mungesën e prapësimeve me shkrim të Presidentit të Republikës.

Gjatë shqyrtimit të çështjes, Gjykata konstatoi se subjekti i interesuar Këshilli i Ministrave ka prapësuar se Protokolli i Bashkëpunimit është lidhur bazuar në Traktatin e Miqësisë dhe Bashkëpunimit ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Republikës së Italisë i vitit 1995. Në këto rrethana, Gjykata bazuar në nenin 44/a të ligjit organik të saj vlerësoi se shqyrtimi i këtij Traktati është i nevojshëm për hetimin e plotë të çështjes, ndaj vendosi t’i kërkojë Këshillit të Ministrave paraqitjen e kësaj prove dhe për këtë shkak, seanca plenare e radhës do të zhvillohet në datën 24.01.2024, ora 11.30.

Sa i takon kërkesës së grupit të deputetëve për marrjen e opinionit këshillimor nga Gjykata Evropiane e të Drejtave të Njeriut, Gjykata vendosi të rezervohet për t’u shprehur në përfundim të shqyrtimit gjyqësor.