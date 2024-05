Marrëveshja e energjisë mes Kosovës dhe Serbisë, ja si e komenton Rama

Kreu i Shtetit, Edi Rama ka përshëndetur arritjen e marrëveshjes së energjisë mes Kosovës dhe Serbisë.

Në një shënim në rrjetet sociale, kreu i qeverisë e ka cilësuar marrëveshjen e arritur si rrugën e duhur, ndërsa të tjerat, shton ai, janë humbje kohe.

“Gjë shumë e mirë marrëveshja e firmosur mes Kosovës e Serbisë për energjinë në Veri. Kjo është rruga e duhur. Të tjerat janë humbje kohe duke rrejt veten!”, shkruan Rama.

Në Bruksel sot, në mes të palëve nga Kosova dhe Serbia, është arritur dakordësia mbi udhërrëfyesin për zbatimin e marrëveshjes për energjinë nga 2013.

Bashkimi Evropian ka thënë se me marrëveshjen e sotme, Elektrosever, një kompani me pronësi serbe e themeluar në Kosovë dhe sipas ligjit të Kosovës, do të fillojë furnizimin me energji elektrike për konsumatorët në katër komuna me shumicë serbe në veri