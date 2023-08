Marrëdhëniet Kosovë-Serbi, Rama për median italiane: Konflikti në veri mund të bëhet më i madh, Kurti duhet të pranojë…

Kryeministri Edi Rama, në një intervistë për median italiane ka komentuar edhe marrëdhëniet mes Kosovës dhe Serbisë,



Gjatë kësaj interviste Rama ka theksuar se situata e pakicës serbe në veri mund të kthehet në një Donbass të vogël.

Rama ka shtuar se kryeministri Albin Kurti nuk duhet të tregohet kokëfortë ndërsa shprehet se marrëveshjet nuk qëndrojnë përgjithmonë në tavolina.

Pjesë nga intervista:

Po flisni për infiltrimin e Rusisë dhe Ëagnerit, si në Niger? Tensionet në Kosovë, Bosnje gjithmonë në prag të shpërthimit: jeni të shqetësuar se një front i ri do të hapet në Ballkan?

“Me sytë nga e ardhmja, ka shumë për të qenë në ankth. Por deri para 10 vitesh ishte e pamendueshme që liderët ballkanikë të uleshin në të njëjtën tryezë”.

Megjithatë, edhe sot, marrëdhëniet nuk janë të thjeshta. Nuk e patë as kosovarin Kurtin në Prishtinë, serb Vuçiq vazhdon flirtin me Rusinë, Dodik kërcënon me shkëputjen e Republikës Srpska. Ku është harmonia?

“Serbia duhet parë ndryshe. Ajo ka një të kaluar shumë serioze si agresore, është autore e një spastrimi etnik që duhet ta lërë pas. Ai e ka ndërtuar politikën e tij të jashtme si një korridor pasqyrash midis Perëndimit, Rusisë dhe Kinës. Ai duhet të marrë një vendim, por unë mendoj se ai do të zgjedhë Perëndimin, botën demokratike”.

A nuk e shihni një rrezik Donbass?

“Po, sigurisht dhe jam shumë i shqetësuar, por gjithçka varet nga ne. Askush nuk mund ta shqetësojë Ballkanin nëse nuk i japim shanse. Konflikti në Kosovë mund të bëhet i madh, edhe pse në përmasa të vogla. Situata e pakicës serbe në veri mund të jetë një Donbass i vogël. Ëndrra e Putinit. Por Serbia nuk mund të jetë Rusi, edhe sikur të donte”.







Si e shihni Kurtin? Çfarë po gabon kryeministri kosovar?

“Unë e respektoj këtë, por do të bëja zgjedhje krejtësisht të ndryshme. Ai është kokëfortë dhe maksimalist. Ka një mundësi fantastike, planin e paqes franko-gjerman. Marrëveshjet nuk qëndrojnë përgjithmonë në tavolina. Atëherë, historia të bën të presësh”.

Ju jeni mik i Erdoganit. A mund ta gjejë Turqia çelësin për zgjidhjen e konfliktit në Ukrainë?

“Ai ka një rol shumë të rëndësishëm për stabilitetin dhe sigurinë e Evropës dhe është një bashkëbisedues i aftë midis Ukrainës dhe Rusisë. Por nuk mendoj se ka çelësin magjik për të ndryshuar një vizion imperialist, antidemokratik dhe shovinist si ai i Putinit. Të gjitha luftërat përfundojnë në tavolinën politike, por fatkeqësisht do të duhet ende shumë kohë”.