“Malltezi ka faj që është dhëndri i Berishës”, Baçi: Denoncimi i Ballës në SPAK pa lidhje

Deputeti i Partisë Demokratike, Luan Baçi tha se i vetmi faj i Jamarbër Malltezit është që është dhëndri i Sali Berishës.

Në një intervistë në Euroneës, Baçi u shpreh se 5.4 milionë euro janë fitime të kompanisë, jo të Malltezit.

Sipas tij fakti që denoncimi është bërë nga Taulant Balla ka ndikuar në proces.



“Janë me qindra denoncimet që ka bërë opozita me fakte dhe argumente që qëndrojnë në SPAK dhe pluhurosen dhe një denoncim i bërë nga Balla, nga grupi parlamentar i Partisë Socialiste pa lidhje fare…zoti Malltezi i vetmi faj që ka është dhëndri i Sali Berishës sepse nuk ka mbajtur ndonjë post publik, nuk ka abuzuar me financat publike. Kur themi 5.4 milionë euro, këto janë fitime të kompanisë, jo të zotit Malltezi.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Unë kam të drejtën, kur kam një pronë të hyj në marrëdhënie private me ortakë të ndryshëm, të bëj pazar me ta dhe të filloj të kërkoj përqindjen më të lartë për atë aftësi që unë kam njohje. Kësaj i thonë të dënosh për propagandë,” – u shpreh Baçi.