“Majko më pa sikur po e çoja në internim”/ Rama falenderon qytetarët e Kukësit: Ju jeni themeli i fitores

Kryeministri i vendit Edi Rama ka falenderuar Kukësin dhe Tropojën për votëbesimin që i dhanë më 14 maj kandidatëve të PS-së. . Kryetari i Partisë Socialiste, tha se Kukësi dhe Tropoja në llogaritë e tij ka qenë listuar te zonat e diskutueshme ku mund të kishte garë, por falë vizionit, qytetarët shtoi Rama më në fund i dhanë votën alternatives së punës.

“ U jam mirënjohës, ju jeni themeli i fitores. Duhet ta kuptojmë ne të parët se çfarë është kjo që ka ndodhur dhe të mos i japim vetes një vetëkënaqësi apo edhe merita, që nuk i kemi, sepse këtu ka pasur disa faktorë, që nuk kanë pasur të bëjmë domosdoshmërisht me se çfarë kemi bërë ne, por kanë të bëjnë edhe me situatën e sotme politike. Edhe Kukësin dhe Tropojën i llogarisja të diskutueshme me zor të madh, sepse më dukej realisht e vështirë megjithëse nga marsi në prill, dhe sidomos në fund të prillit dhe në fillim të majit sondazhet filluan të ndryshojnë në mënyrë të çuditshme këtu dhe në Tropojë dhe u bë shumë e ngushtë diferenca”, tha ai.

Kryeministri falënderoi edhe drejtuesin politik të Partisë Socialiste në qarkun Kukës, Pandeli Majko, i cili sipas tij, ka dhënë një ndihmë të madhe në zgjedhjet e 14 majit.

“Një rol të veçantë në këtë qark ka pasur edhe Pandi dhe dua ta falënderoj për këtë se tani dua t’ia kujtoj. Kur unë i kam thënë në kryesi që ti Pand do shkosh në Kukës, më pa sikur po e çoja në internim. Isha i bindur se do ndodhte si kështu siç ndodhi që Pandi do krijonte sinergji dhje do krijonte energji pozitive”, tha Rama.

Gjatë qëndrimit në Kukës, Rama komentoi opozitën dhe dyshen e koalicionit “Bashkë Fitojmë” Meta-Berisha, të cilët morën një rezultat te dobët më 14 maj. Sipas Ramës, dyshja në fjalë është pjesë e një “çorbë”, që do digjet në zjarrin e fatkeqësisë së vet.

“Ajo është një çorbë, që do shkojë duke u tretuar në gjithë zjarrin e fatkeqësisë dhe marrëzisë së vet”, tha Rama.