Lulzim Basha: Synojmë minimalisht 71 deputetë në zgjedhjet e 2025 

Pavarësisht betejës ligjore që ende nuk ka përfunduar, ku dy palët e PD pretendojnë të marrin “vulën” e partisë, Basha duket se i ka të qarta synimet e tij.

I ftuar në Euronews, ai deklaroi me dije se në zgjedhjet e ardhshme do të fitojnë minimalisht 71 deputetë. Demokrati gjithashtu shprehu besimin se do të arrijë të bindë shqiptarët se ia vlen të dalësh e të votosh për Partinë Demokratike.

“Synimi ynë është të gravitojmë një proces politik që një fakti të pakontestueshëm nga askush, që shumica numerike, biologjike e shqiptarëve duan ndryshim le ta kthejmë në një realitet politik. thënë më thjeshtë, shumica e shqiptarëve nuk e duan këtë qeveri, nuk e duan këtë kryeministër, e shikojnë si burimin e çdo të keqe.

Detyra jonë është që këtë shumicë biologjike ta kthejmë në një shumicë votuesish ditën e votimit. Që të arrihet kjo kemi disa sfida përpara. Sfida kryesore është që përmes një aleance të gjerë vlerash të bindim këtë shumicë dërmuese shqiptarësh, se ia vlen të dalësh e të votosh, për Partinë Demokratike ose për aleatët tanë, për një ndryshim të kësaj.

Në funksion të kësaj është e gjithë veprimtaria politike jonë. Që kjo të ndodh minimalisht duhet të fitojmë 71 deputetë. Por sfida jonë nuk është një sfidë numerike, por një sfidë politike”, tha Basha në Euroneës Albania.