Lulzim Basha njofton konference shtypi, flet per shpalljen e Berishes non grata nga SHBA

Lulzim Basha ka njoftuar nje dale ne konference shtypi pas mbledhjes me grupin parlamentar nje dite para nisjes se punes se Parlamentit te ri.

Basha ne fjalen e tij theksoi se PD nuk eshte lekundur asnjehere nga qendrimi i saj si nje force politike proamerikane.

Kreu i PD akuzoi qeverine dhe Edi Ramen per vjedhjen e zgjedhjeve te 25 prillit."Por nderkohe qe te gjithe prisnim drejtimin e gishtit te akuzes ndaj qeverise qe vodhi zgjedhjet, te gjithe u njohem me shpallne non grata te ish presidentit Sali Berisha".Ai theksoi se ka kerkuar qe diten e pare transparence te plote per kete vendim.

"Sali Berisha eshte udheheqesi qe ka dhene kontrobutin me te cmuar per ngritjen e zhvillimin e demokracise dhe qe coi miqesine me SHBA ne nivelet me te larta", tha me tej Basha.

Ai theksoi se arritjet e vendit nen udheheqjen e Sali Berishes nuk zhbehen nga shpallja non grata e Berishes.

"Prej dy muajsh, prej njohjes me kete vendim jam perpjekur ne menyre me intensive per gjetjen e nje zgjidhje ne lidhje me kete ceshtje", theksoi Basha.

Ai vuri ne dukje se Sali Berisha ka bere te qarte se kjo eshte ceshtje personale e tij./lajmifundit.al