"Lulin pse nuk e more një xhiro këtej?"/ Rama batuta me banorët në Vlorë: Lëre se ka punë!

Kryeministri Edi Rama ka vijuar inspektimet në qytetin e Vlorës.

Gjatë inspektimit nuk kanë munguar as batutat me qytetarët. Njëri prej tyre e pyet “Lulin pse nuk e more një xhiro, ta nxirrje këtej?”.

Rama iu përgjigj duke thënë: “Lulin? Lëre se është në punë tani”.

Më herët Basha iu përgjigj nga Athina:" O Rame, nga Athina Rame, të pyesin ku i ke shokët, ti meresh me tramin. Po tramin se deshe ti me Rame, se nuk vidhshme dot me tramin. Ishte Franca mbrapa dhe i the presidentit Holland, nuk e kom prioritet.

Se kishe prioritet inceneratorët me Lali Erin mo Rame, me vjedh sa më shumë. Ku e ke Lali Erion mo Rame? Ça ka nai të re sot nga Durrësi? E mo Ram, mo Ram, 7x7, 313 Rame.-thotë Basha në videon e tij".