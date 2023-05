Luiz Ejlli zyrtarisht ne fushate elektorale, ja cfare deklaroi

Pas daljes nga “Big Brother Vip”, fituesi i këtij edicioni, Luiz Ejlli ka takuar kandidatin e PS për Bashkinë e Shkodrës, Benet Beci, të cilin e përmendi gjatë një bisede me banorët e tjerë brenda shtëpisë.

Eshte njeri i mire petrit beci thote gjate nje takimi ne Shkoder, me besoni se do jete njeri i mire dhe do tju ndihmoje sic me ndihmoi mua qe nuk do ka harroj gjithe jeten.

Luizi ne shtepine e BBA Vip ka thene se Beci e ka ndihmuar duke e futur ne pune ne nje periudhe te veshtire pasi Luizit i hoqen licencen e noterit.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Videoja eshte bere publike ne instagram nga deputetja Elisa Spiropali.

Ndërkohë kandidati për kryenbashkiak e konsideroi këngëtarin djalë të mirë dhe që e ka justifikuar punën që ka bërë në kohën kur Beci drejtonte KESH.

Theksojmë se kjo foto e tyre vjen tre ditë para zgjedhjeve vendore dhe mesa duket Luizi ka zgjedhur të dalë hapur në mbështetje të Benet Becit, për të cilin edhe më parë brenda shtëpisë së BBV-së ka shprehur mirënjohjen ndaj tij.