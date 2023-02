Luçiano Boci: Të shtunën, Revulocion Demokratik

Luçiano Boci, kryetari i grupit parlamentar të PD, shprehet se në protestën e opozitës që do të mbahet, më 11 shkurt, do të jenë 100 mijë persona në shesh. Boçi tha, se synojmë revulocion demokratik dhe se protestat do të jenë konstatnte.

Ai tha se ka ardhur koha që opozita të mos rrijë më në zyrë, por të zbresë në shesh.

"Revolucion demokratik. Do arrihen 100 mijë sepse kemi provuar që e kemi arritur pavarësisht kundërshtimeve. Do jenë konstante protestat sepse kemi zhvilluar disa deri tani. Mbyllet çështja e skandalit me këtë? Nuk është çështje rastësore, u zbulua ajo që dihej në skandalin publik por ligjëruan zemërimin. Tani nuk ka të rijë opozita në zyrë por të rrijë në shesh. Ndryshim sistemi sepse jemi në një sistem korruptiv dhe për mendimin tim duhet ndryshuar", u shpreh Boçi.